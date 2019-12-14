2019-12-14T07:33:32+03:00
Политика

«Гавкайте в другом месте»: украинского политолога выгнали из шоу «60 минут»

Эксперт из Украины назвал жителей ДНР и ЛНР «психологически травмированными»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Гавкайте в другом месте»: украинского политолога выгнали из шоу «60 минут»«Гавкайте в другом месте»: украинского политолога выгнали из шоу «60 минут»Фото: REUTERS
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Украинского политолога Андрея Окару выгнали из студии российского шоу «60 минут» на канале «Россия 1» после спора с ведущим Евгением Поповым.

Спор возник после того, как в эфире телешоу показали интервью жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Люди хотели, чтобы Киев перестал считать их «отщепенцами» и преследования за русский язык. Они также положительно отзывались о России.

В свою очередь политолог из Украины назвал людей на видео «психологически травмированными». Он заявил, что любовь к России среди жителей республик является причиной «пропаганды» российских телеканалов.

«Извините я не могу говорить тут, а если два слова скажу, начинают гавкать», - сказал Окара после того, как ведущий возразил ему.

«Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте», - ответил Попов.

Украинский политолог покинул студию.

Напомним, что в конце ноября украинский эксперт политического шоу «Кто против?» на канале «Россия 1» «нокаутировал» своего американского коллегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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