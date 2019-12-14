2019-12-14T07:59:50+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора алкоголя

Ведомство напомнило об опасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора алкоголяРоспотребнадзор рассказал о правилах выбора алкоголяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роспотребнадзор рассказал россиянам о «простых правилах» выбора алкогольной продукции.

На сайте ведомства отмечается, что нельзя употреблять и приобретать алкоголь в местах, не имеющих соответствующий лицензии, а также с рук. Более того продажа должна осуществляться с использованием кассового аппарата.

В Роспотребнадзоре советуют не покупать алкоголь через интернет и напоминают, что продажа алкогольной продукции через сеть запрещена. «Вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь», - предупреждают в ведомстве.

На упаковки алкоголя должна быть марка со штрихкодом, на котором размещена информация о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами, в том числе объём доли этилового спирта и тары в литрах (дм3).

В ведомстве также рассказали, что при помощи приложения «АнтиКонтрафакт Алко» можно проверить легальность каждой бутылки с алкоголем.

«Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред», - заключает ведомство.

Напомним, ранее в Минздраве давали рекомендации по выбору алкоголя в новогоднюю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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