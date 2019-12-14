Подозреваемого в заказе убийства Шеремета арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-14T08:19:33+03:00

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца участника боевых действий в Донбассе Андрея Антоненко Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Еще двух женщин подозревают в разработке плана преступления [видео]

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Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца участника боевых действий в Донбассе Андрея Антоненко, которого задержали по подозрению в заказе убийства российского журналиста Павла Шеремета.

«Применить в отношении подозреваемого Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года», - передает судебное решение агентство УНН.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749532" frameborder="0"></iframe> "Я подумал, что это шутка" - музыкант, подозреваемый в убийстве Шеремета.

Незадолго до этого Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского врача Юлии Кузьменко и поместил под домашний арест военного медика Яну Дугарь. Женщин подозревают в разработке плана и исполнении убийства Шеремета.

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в убийстве российского журналиста. Глава украинского МВД выступил на брифинге и пообещал, что дело будет вестись в особом порядке, о всех решениях суда будут незамедлительно сообщать, а также вести онлайн-трансляции заседаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749403" frameborder="0"></iframe> Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.По словам главы МВД Украины, задержанным предъявляется обвинение

ИСТОЧНИК KP.RU