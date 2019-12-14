СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-14T09:15:46+03:00

В Мексике нашли мешки с телами четырех похищенных полицейских Фото: REUTERS

Стражи порядка были взяты в плен при атаке на отделение полиции города Вильяграна

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В пятницу, 13 декабря, в мексиканском штате Гуанахуато были обнаружены мешки с останками четырех полицейских, похищенных при нападении на отделение полиции города Вильяграна. Об этом сообщила комиссар по вопросам безопасности штата София Уэтт Лопес.

«Останки, обнаруженные в пятницу, принадлежат офицерам, похищенным преступной группой в среду после нападения на объекты региональных правоохранительных органов Вильяграна», - передает издание Milenio слова комиссара.

В минувшую среду, во время атаки на полицейское отделение Вильяграна были убиты трое правоохранителей, четверо стражей порядка и судья были захвачены в плен. Судью через некоторое время отпустили.

На данный момент, неизвестно кто несет ответственность за нападение.

Напомним, в начале декабря в Мексике при перестрелке с наркокартелем погибли четверо полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU