Четверть российских школ запретили сотовые в классах

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-14T09:36:16+03:00

По словам Васильевой, Минпросвещения будет настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно

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Около четверти школ в России запретили использование мобильных телефонов во время занятий. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

- Сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ - то есть примерно каждая четвертая - выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков, - сказала глава Минпросвещения «Российской газете».

По словам Васильевой в Ингушетии, Северной Осетии и Белгородской области использование сотовых запретили все школы. В Пермском крае, Республики Марий Эл, Удмуртской Республике, а также в Курганской, Магаданской, Кемеровская и Свердловской областях запрет ввели более половины школ.

Министр напомнила о социологическом опросе, который прошел этим летом. Исследование показало, что 61% школьников, 89% родителей, и 90% педагогов поддерживают идею запреты мобильных на уроках. Более того, впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Министерство просвещения рекомендовали убрать сотовые из учебного процесса.

-иМы будем продолжать настаивать на том, что мобильных телефонов на уроках быть не должно, - заключила министр.

Напомним, запрет мобильных в школах поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, запрет на ношение учениками телефонов в школы является обязательным.

ИСТОЧНИК KP.RU