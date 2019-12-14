2019-12-14T11:07:40+03:00
Политика

В США выделили более 15 млн долларов на производство новых ракет класса «воздух – земля»

В Пентагоне сообщили, что хотят удвоить темпы модернизации управляемых ракет для вертолетов и беспилотников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США выделили более 15 млн долларов на производство новых ракет класса «воздух – земля»В США выделили более 15 млн долларов на производство новых ракет класса «воздух – земля»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство обороны Соединённых Штатов выдало оборонной корпорации Lockheed Martin 15,54 миллиона долларов с целью увеличения темпов модернизированных управляемых ракет класса «воздух – земля» JAGM. Они предназначенны для оснащения боевых вертолетов AH-64E Apache G. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Стоимость базового контракта корпорации Lockheed Martin была повышена на 15,54 миллиона долларов с целью увеличения темпов ежемесячного производства ракет JAGM с 50 до 100 единиц», - говорится в заявлении.

В Пентагоне предполагают, что к 30 марта 2022 года завершится модернизации производственной линии компании в городе Орландо. Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) является новым вариант управляемой ракеты AGM-114R Hellfire II - основного авиационного ударного вертолета армии Соединённых Штатов.

Напомним, 13 декабря, Пентагон сообщил об успешном запуске ранее запрещенной ДРСМД баллистической ракеты после того, как Америка заявила о своей готовности выйти из договора и опубликовал в Сети видео первого испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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