2019-12-14T17:11:48+03:00
В мире

В США рассказали о новейшей технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час

Американский генерал-лейтенант заявил о заинтересованности Пентагона в значительном увеличении инвестиций в инновации в космической сфере
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США рассказали о новейшей технологии транспортирования человека в любую точку Земли за часВ США рассказали о новейшей технологии транспортирования человека в любую точку Земли за часФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские СМИ сообщают, что генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст рассказал о том, что Штаты располагают технологией, которая позволяет транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час.

- Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека в любое другое место менее чем за час, - отметил Кваст.

Также подчеркивается, что Пентагон заинтересован в значительном увеличении инвестиций в инновации в космической сфере.

СМИ пишут, что заявление Кваста, имеющего свыше 3300 часов налета, в том числе 650 часов в боевых операциях, прозвучало на фоне других высказываний военных о существовании ряда странных феноменов, природа которых в открытых источниках не раскрывается, сообщается The Drive.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США провели испытания четырех баллистических ракет Trident II. Пуски были произведены с лодки USS Nebraska 4 и 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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