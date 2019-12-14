В США рассказали о новейшей технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Американские СМИ сообщают, что генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст рассказал о том, что Штаты располагают технологией, которая позволяет транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час.
- Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека в любое другое место менее чем за час, - отметил Кваст.
Также подчеркивается, что Пентагон заинтересован в значительном увеличении инвестиций в инновации в космической сфере.
СМИ пишут, что заявление Кваста, имеющего свыше 3300 часов налета, в том числе 650 часов в боевых операциях, прозвучало на фоне других высказываний военных о существовании ряда странных феноменов, природа которых в открытых источниках не раскрывается, сообщается The Drive.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США провели испытания четырех баллистических ракет Trident II. Пуски были произведены с лодки USS Nebraska 4 и 6 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU