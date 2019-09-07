2019-09-07T02:13:18+03:00
В мире

В США провели испытания четырех баллистических ракет Trident II

Пуски были произведены с лодки USS Nebraska 4 и 6 сентября
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США провели испытания четырех баллистических ракет Trident IIВ США провели испытания четырех баллистических ракет Trident IIФото: REUTERS
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Военно-морские силы США провели плановые испытательные пуски четырех баллистических ракет Trident II морского базирования. Сообщается, что они были произведены в районе южного побережья Калифорнии с подводной лодки USS Nebraska 4 и 6 сентября.

- Цель - дать оценку и обеспечить сохранение надежности и точности системы. Испытательный пуски не были проведены в ответ на какие-либо текущие события в мире, - сообщили в пресс-службе Стратегического командования Вооруженных сил США.

Примечательно, что на ракетах не было боевых частей. А сами Trident II изначально планировалось снять с вооружения в 2024 году, однако срок их службы был продлен до 2040-х годов.

Как писал ранее сайт kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео 2 августа заявил, что Америка выходит из ДРСМД. Позже и МИД России подтвердил завершение действия договора по инициативе Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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