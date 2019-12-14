2019-12-14T16:20:33+03:00
Политика

Власти Украины заявили, что никаких документов на саммите в Париже не подписывали

Принятое коммюнике Киев считает простой договорённостью
Ася КУЗНЕЦОВА
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Следующий саммит "нормандской четвёрки" должен состояться через четыре месяцаСледующий саммит "нормандской четвёрки" должен состояться через четыре месяцаФото: REUTERS
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Главы стран "нормандской четвёрки" не подписали ни одного документа в результате встречи в Париже, прошедшей 9 декабря. Об этом сообщил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

Следующий саммит "нормандской четвёрки" должен состояться через четыре месяца. Одной из главных тем встречи станет организация местных выборов в Донбассе, сказано в коммюнике, но представитель Киева заявил, что ему об это ничего не известно.

- Никто никакого дополнительного коммюнике не пописывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе, - сказал Резников в интервью изданию "Левый берег".

Он также добавил, что коммюнике - это констатирование того, "о чем говорили и, вроде бы, договорились". Однако никто не подписал ни одного документа.

- Нет, точно ничего не было подписано, - подчеркнул Резников.

Ранее лидеры Украины, России, Франции и Германии приняли коммюнике по итогам саммита. В официальном сообщении заявлено, что основой работы "нормандской четвёрки" остаются минские соглашения, а к концу марта 2020 года предусматривается разведение войск в Донбассе в трех новых точках. Главы четырёх стран призвали также обеспечить режим прекращения огня в Донбассе до конца года. Помимо этого, участники переговоров призвали контактную группу организовать обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до конца года и обеспечить "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам" Красному Кресту.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не достигнуто.

- Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет, - цитирует Песков РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о встрече участников "нормандского саммита" в Елисеевском дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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