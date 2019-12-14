"По собственному желанию": Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, что причиной отставки губернатора Иркутска Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с ЧС в регионе и сам дал оценку своим действиям.
- Подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных, - отметила Матвиенко.
Также Матвиенко отметила, что дееспособность, профессионализм любой региональной команды проверяется именно в чрезвычайных ситуациях.
- В данном случае региональная команда не справилась, - заявила спикер Совфеда, пишет "РИА-Новости".
Также Валентина Матвиенко отметила, что люди обоснованно критиковали областные власти, так как у губернатора не было контакта с местными жителями.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Сергей Левченко объяснил свой уход с поста губернатора Иркутской области. Обращение к землякам экс-губернатор Иркутской области Левченко опубликовал в соцсетях.
Видеообращение Сергея Левченко к жителям Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU