2019-12-14T18:38:09+03:00
Политика

"По собственному желанию": Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора

Спикер Совфеда подчеркнула, что экс-политик не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"По собственному желанию": Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора Фото: Пресс-служба СФ"По собственному желанию": Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора Фото: Пресс-служба СФ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, что причиной отставки губернатора Иркутска Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с ЧС в регионе и сам дал оценку своим действиям.

- Подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных, - отметила Матвиенко.

Также Матвиенко отметила, что дееспособность, профессионализм любой региональной команды проверяется именно в чрезвычайных ситуациях.

- В данном случае региональная команда не справилась, - заявила спикер Совфеда, пишет "РИА-Новости".

Также Валентина Матвиенко отметила, что люди обоснованно критиковали областные власти, так как у губернатора не было контакта с местными жителями.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Сергей Левченко объяснил свой уход с поста губернатора Иркутской области. Обращение к землякам экс-губернатор Иркутской области Левченко опубликовал в соцсетях.

Видеообращение Сергея Левченко к жителям Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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