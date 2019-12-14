2019-12-14T19:47:28+03:00
В мире

На Украине опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета

По словам представителей украинской стороны, все обвиняемые являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что Киев проигрывает репутационно вне зависимости от исхода расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Коляда подчеркнула, что все обвиняемые по этому делу являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении

“Шеремета убили для дестабилизации ситуации в стране” - МВД Украины.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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На Украине опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета
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