На Украине опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета

СЕГОДНЯ 19:47 2019-12-14T19:47:28+03:00

По словам представителей украинской стороны, все обвиняемые являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении

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Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что Киев проигрывает репутационно вне зависимости от исхода расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Коляда подчеркнула, что все обвиняемые по этому делу являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749524" frameborder="0"></iframe> “Шеремета убили для дестабилизации ситуации в стране” - МВД Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU