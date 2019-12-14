Аномальная погода в Москве побьет 133-летний рекорд тепла

СЕГОДНЯ 20:24 2019-12-14T20:52:07+03:00

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Российские метеорологи заявили, что погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла. Обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха не исключено в столице.

- Вновь будет пасмурно, осадки по-прежнему преимущественно в виде дождей. В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры, - отмечается на сайте "Метеоновости".

Также сообщается, что средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет плюс 0,6 градусов. Это более чем на пять градусов превышает климатическую норму.

- В четверг-пятницу не исключено и обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Для этих дней они составляют плюс 5,3 градусов, - говорится в официальном заявлении.

При этом отмечается, что в начале третьей декады декабря в столицу придет похолодание.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Гидрометцентр пообещал «совсем не зимнюю» погоду в европейской России. Температура будет выше нормы на 5-8°.

ИСТОЧНИК KP.RU