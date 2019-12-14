Аномальная погода в Москве побьет 133-летний рекорд тепла
Российские метеорологи заявили, что погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла. Обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха не исключено в столице.
- Вновь будет пасмурно, осадки по-прежнему преимущественно в виде дождей. В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры, - отмечается на сайте "Метеоновости".
Также сообщается, что средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет плюс 0,6 градусов. Это более чем на пять градусов превышает климатическую норму.
- В четверг-пятницу не исключено и обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Для этих дней они составляют плюс 5,3 градусов, - говорится в официальном заявлении.
При этом отмечается, что в начале третьей декады декабря в столицу придет похолодание.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Гидрометцентр пообещал «совсем не зимнюю» погоду в европейской России. Температура будет выше нормы на 5-8°.
ИСТОЧНИК KP.RU
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