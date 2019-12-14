СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-14T08:48:46+03:00

Гидромедцентр пообещал «совсем не зимнюю» погоду в европейской России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура будет выше нормы на 5-8°

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На следующей неделе температура поднимется выше нормы на 5-8° и будет больше походить на ноябрьскую. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

«В ближайшие дни на европейской территории России погода будет совсем не зимней...», - предупреждают синоптики.

Самое большое отклонение от нормы эксперты прогнозируют в северо-восточных районах, в Ненецком автономном округе и Республике Коми, где вместо 30 градусов мороза жителей ждет минус 10-15° ночью и 3-8° ниже ноля днем, а местами даже оттепель.

Причиной таких изменений синоптики называют атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и приносят очень теплый воздух Атлантики.

В субботу, 14 декабря, на территории европейской России синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в МЧС москвичей предупредили о гололеде. Напомним, спрогнозировали «красный декабрь» и «розовую зиму» во многих регионах России. Ожидается, что в первый месяц зимы температура будет выше нормы на 12-14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU