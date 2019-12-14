2019-12-14T08:48:46+03:00
Общество

Гидромедцентр пообещал «совсем не зимнюю» погоду в европейской России

Температура будет выше нормы на 5-8°
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Гидромедцентр пообещал «совсем не зимнюю» погоду в европейской РоссииГидромедцентр пообещал «совсем не зимнюю» погоду в европейской РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На следующей неделе температура поднимется выше нормы на 5-8° и будет больше походить на ноябрьскую. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

«В ближайшие дни на европейской территории России погода будет совсем не зимней...», - предупреждают синоптики.

Самое большое отклонение от нормы эксперты прогнозируют в северо-восточных районах, в Ненецком автономном округе и Республике Коми, где вместо 30 градусов мороза жителей ждет минус 10-15° ночью и 3-8° ниже ноля днем, а местами даже оттепель.

Причиной таких изменений синоптики называют атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и приносят очень теплый воздух Атлантики.

В субботу, 14 декабря, на территории европейской России синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в МЧС москвичей предупредили о гололеде. Напомним, спрогнозировали «красный декабрь» и «розовую зиму» во многих регионах России. Ожидается, что в первый месяц зимы температура будет выше нормы на 12-14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мексике нашли мешки с телами четырех похищенных полицейских
Гидромедцентр пообещал «совсем не зимнюю» погоду в европейской России
Подозреваемого в заказе убийства Шеремета арестовали на два месяца
Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора алкоголя
«Гавкайте в другом месте»: украинского политолога выгнали из шоу «60 минут»
Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 миллионов долларов
Эксперты рассказали, какие продукты вызывают бессонницу
Очки Джона Леннона продали за 180 тысяч долларов
Пушков рассказал о "мрачном сценарии" для Европы
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека
Украина надеется на остановку "Северного потока-2" из-за американских санкций
Песков прокомментировал "разговор на повышенных тонах" в Париже
Украина внесет изменения о децентрализации на всей территории страны в конституцию
Колин Ферт расстался со своей женой
Полански заявил, что Вайнштейн испортил ему репутацию
Загитова не покинет сборную России по фигурному катанию
В Грузии подсчитали убытки из-за отмены авиасообщения с Россией