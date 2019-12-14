2019-12-14T23:24:17+03:00
Общество

Вассерман прокомментировал пропавшую букву «н» из слова в игре «Поле чудес»

На табло было слово с орфографической ошибкой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зрители передачи посчитали, что слово написано с ошибкойЗрители передачи посчитали, что слово написано с ошибкойФото: Первый канал
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Несладкий скандал разгорелся на шоу «Поле чудес» из-за слова «монпансье». Внимательные зрители заметили, что на табло вместо девяти ячеек для букв было восемь – вторая буква «н» в слове отсутствовала. Об этом написали сначала в соцсетях, в СМИ, затем и ведущему передачи Леониду Якубовичу пришлось объясняться, куда пропала буква, и было ли это ошибкой.

Известный публицист Анатолий Вассерман прокомментировал эту историю РИА ФАН. По его мнению, есть ли ошибка на табло, зависит от того, какой вариант слова был загадан.

Вопрос ведущего звучал так: «Назовите вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет».

- Я слышал о том, что был найден буквально музейный экспонат — коробка монпансье, выпущенная еще в ХIХ веке, на которой написано точно так же, как и на «Поле чудес» — «монпасье». Соответственно, организаторы игры имеют право загадать именно такое слово. Было ли это сознательным действием с их стороны или они ошиблись, я не знаю, - сказал Вассерман.

Он уверен, что в программе действительно могли использовать именно этот вариант слова, тогда никакой ошибки нет, оно пишется без буквы «н». При этом он уверен, что вне зависимости от того, какого написания из словаря придерживались авторы шоу, эта история не должна быть поводом для скандала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вассерман прокомментировал пропавшую букву «н» из слова в игре «Поле чудес»
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