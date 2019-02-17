2019-02-17T16:23:43+03:00
Общество

В Сети появилось видео, как зрители "Поле чудес" после передачи бегут к барабану и разбирают еду

Ведущий шоу Леонид Якубович иронично отметил, что главная его задача после окончания съемок "успеть выскочить из студии" [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появилось видео, как зрители "Поле чудес" после передачи бегут к барабану и разбирают едуВ Сети появилось видео, как зрители "Поле чудес" после передачи бегут к барабану и разбирают едуФото: Первый канал
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В Интернет попало шокирующее видео из студии популярной телепередачи "Поле чудес". На кадрах видно, как зрители сразу после окончания съемок срываются со своих мест и бегут к знаменитому барабану для того, чтобы успеть забрать еду и подарки, которы принесли участники шоу.

Ведущий легендарной телепередачи, Леонид Якубович, в одном из интервью иронично отметил, что после того, как выключаются камеры, главной его задачей становится "успеть выскочить из студии".

- Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу – успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное!, - восклицает Леонид Аркадьевич.

Зрители "Поле чудес" после программы бегут к барабану и разбирают еду.

Также Якубович отметил, что перед съемками каждого выпуска редакторы шоу печатают 150 пригласительных билетов. Но, как отметил телеведущий, "за 27 лет я не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи".

- Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Всё сметается, - иронично подытожил Якубович.

Известно, что ведущий к сладкому равнодушен. Однако "за соленый огурец Родину продаст".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года певица Монеточка побывала в качестве участницы в шоу "Поле чудес". Угадав слово «паршивый», Елизавета Гырдымова вышла в финал, получив в подарок мультиварку.

А в феврале прошлого года ведущий передачи Леонид Якубович дал интервью, в котором назвал "Поле чудес" "бестолковой программой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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