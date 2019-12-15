2019-12-15T02:50:13+03:00
В мире

Премьер Франции возложил ответственность за срыв празднования Рождества на протестующих

С 5 декабря во Франции устраивают акции протеста из-за «пенсионной реформы»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из-за акций протеста перекрывают движения на дорогах и отменяют поездаИз-за акций протеста перекрывают движения на дорогах и отменяют поездаФото: REUTERS
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Празднование Рождества во Франции под угрозой из-за акций протеста, которые продолжаются с 5 декабря. Народ выходит на улицы с требованиями отменить пенсионную реформу. Из-за пикетов и митингов останавливали движение городского общественного транспорта, прекращала работу железная дорога и даже закрывали Эйфелеву башню. Так называемые «желтые жилеты» требовали отставок в правительстве.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп возложил ответственность за срыв празднования Рождества на протестующих:

- Рождество - очень важный праздник. Необходимо, чтобы каждый нес ответственность. Я не думаю, что французы смирятся с тем, что кто-нибудь испортит им праздник, - приводит его слова издание Le Parisien.

Он сообщил журналистам, что считает – в протестах участвуют далеко не все французы. Филипп видит обеспокоенность той части населения, что не выходит на улицы с протестами, в связи с приближающимся праздником – люди, с его слов переживают, что Рождество из-за «бунта желтых жилетов» окажется испорчено.

Французский премьер не исключил, что вопрос с реформой решат с помощью референдума, но при этом подчеркнул, что не случайно в стране выбирали депутатов, чтобы те воплощали в жизнь то, в чем нуждается Франция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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