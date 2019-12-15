Мэр Версаля борется с рекламой, где название города упоминают семь раз за 40 секунд

СЕГОДНЯ 03:26 2019-12-15T03:35:44+03:00

Создатели рекламы вспомнили о роскоши и излишествах в освещении версальского дворцы в 14 веке Фото: Twitter.com

В ролике глава семьи выключает за родственниками свет в квартире, повторяя фразу «Это вам не Версаль»

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Фраза «Это вам не Версаль» не понравилась мэру города Версаль. А с учетом того, что в рекламном ролике энергетической компании главный герой повторяет эту фразу семь раз за 40 секунд, Франсуа де Мазьеру такое видео не понравилось очень сильно.

Ролик задумывался как шутливый: центральный персонаж бегает по дому за членами своей семьи и выключает за каждым свет и электроприборы, при этом повторяя «возмутительную» для версальцев фразу. Создатели видео хотели таким креативным способом привлечь внимание потребителей к разумному потреблению электроэнергии, а привлекли только проблемы – мэр города выступил с протестом против рекламы.

- Такое использования названия города может бросить тень на жителей Версаля, которые наоборот ответственно подходят к потреблению электроэнергии, - приводит слова Мазьера газета Le Parisien.

Больше всего его возмутило, что в энергетической компании не спросили разрешение на упоминание города в своем рекламном видео. От возмущений мэр перешел к активным действиям и собрал городской совет, на который пригласили жителей. Те тоже оказались возмущены, что в ролике намекают на их «энергетическое мотовство».

В компании попытались объясниться:

- Это выражение очень распространено, и оно касается излишеств двора короля Людовика XIV, особенно в отношении чрезмерных трат на иллюминацию дворца, - заявил генеральный директор компании Патрик Пуянне.

Бороться с ассоциациями, которые возникают у людей в связи с названием города решили также в Амстердаме. Там хотят избавиться от названия квартала "Красных фонарей", это словосочетание, по мнению властей, портит репутацию столицы Нидерландов.

ИСТОЧНИК KP.RU