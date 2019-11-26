Власти Амстердама хотят избавиться от «Квартала красных фонарей» в центре города

СЕГОДНЯ 22:59 2019-11-26T23:03:43+03:00

Квартал красных фонарей могут перенести за город, а но уже под другим названием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Знаменитый «Квартал красных фонарей» в Амстердаме хотят переименовать. На вывесках и прочих туристических указателях, возможно, вскоре появится историческое название «Де Валлен». Так, власти города хотят избавиться от славы города, который известен только секс-услугами. Такие достопримечательности Амстердаму не нужны, считает заместитель мэра по вопросам туризма Виктор Эверхардт.

В городском совете идут серьезные дебаты о судьбе квартала. В обсуждении принимают участие представители власти, общественники, местные жители и даже работницы секс-индустрии.

- Многие партии в городе согласны с тем, что Амстердам не должен продвигать сферу секс-услуг как достопримечательность, - отметил заместитель мэра, его слова приводит ТАСС.

Предложено не только отказаться от названия «Квартал красных фонарей», но и от самих красных окошек-витрин с девушками. Чтобы уменьшить неудобства для жителей и в тоже время не потерять туриста, рассматривали разные варианты, вплоть до переноса «квартала» на окраину города.

Это предложение не новое, власти Амстердама таким образом заботились не только об имидже города, но и о безопасности женщин этой "сферы труда". Еще одно предложение касалось закрытия "квартал" для туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU