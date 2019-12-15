2019-12-15T04:25:22+03:00
В мире

Клиенты не верят в смерть основателя криптобиржи и требуют эксгумации

Только Джеральд Коттен знал пароли от «кошельков», где находится 180 миллионов канадских долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Основатель криптобиржи Quadriga умер в возрасте 30 лет. Фото с личной страницы Джеральда Коттена в FacebookОснователь криптобиржи Quadriga умер в возрасте 30 лет. Фото с личной страницы Джеральда Коттена в FacebookФото: facebook.com
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Потерявшие свои деньги инвесторы хотят через суд доказать, что основатель криптобиржи QuadrigaCX инсценировал свою смерть. Как сообщает Independent Джеральд Коттен умер в 2018 году в Индии. На тот момент ему было всего 30 лет. По официальной версии у канадца произошло осложнение болезни Крона.

Только он знал пароли от виртуальных кошельков своих клиентов. По данным издания, на счетах зависло около 180 миллионов канадских долларов. Ни члены семьи покойного, ни IT-специалисты не могут получить доступ к этим холодным кошелькам», поскольку для защиты от взлома, эти счета не подключали к интернету.

Но о оставшихся ни с чем вкладчиков возник вопрос, действительно ли умер биткоин-миллионер. Его смерть вызвала много вопросов. Теперь через адвокатов группа клиентов криптобиржи требует у суда эксгумации тела Коттена. Многие из потерявших деньги вкладчиков уверены – основатель QuadrigaCX жив, а инсценировка смерти нужна чтобы просто заполучить деньги людей.

- Юридическая фирма Miller Thomson LLP заявляет, что запрос на эксгумацию поступил после того, как была раскрыта новая информация, еще раз подчеркнув необходимость определенности в вопросе о том, действительно ли мистер Коттен умер,- сообщают в издании.

При этом не сказано, что это за «новая информация».

ИСТОЧНИК KP.RU

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