2019-12-15T05:35:44+03:00
В мире

В Боливии собираются выписать ордер на арест беглого президента Эво Моралеса

Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экс-президент Боливии Эво МоралесЭкс-президент Боливии Эво МоралесФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполняющий обязанности президента Боливии Жанин Аньес объявила о том, что в ближайшие дни выдадут ордер на арест Эво Моралеса. Бывший лидер страны 10 ноября объявил о своей отставке и улетел в Мексику. «Компанию» ему составили другие члены правительства.

Все началось с президентских выборов 20 октября, в первом туре которых победу одержал Моралес. Однако, его соперник Карлос Меса отказался признавать итоги голосования, объявив, что данные подтасованы сторонниками президента. После того, как властей обвинили в подтасовке результатов выборов, на площадях начались акции – под давлением Моралес покинул пост.

- Он знает, что он должен дать ответы стране, - сказала и.о. президента Жанин Аньес. Ее слова приводит Los Tiempos.- Конечно, в ближайшие несколько дней будет выдан ордер на арест Моралеса, мы уже подали соответствующие жалобы.

Бывшего президента обвиняют в «подстрекательстве к мятежу и терроризму». Аньес попросила Моралеса «позволить стране жить в мире» и не возвращаться в страну, «уважая свой статус беженца».

В субботу 14 декабря Моралес выступал в Аргентине, куда приехал пару дней назад, попросив убежища. С балкона квартиры, где ему предоставили жилье, он пообещал вернуться в Боливию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Боливии собираются выписать ордер на арест беглого президента Эво Моралеса
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