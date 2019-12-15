Американский генерал заявил о новой ракете, которая якобы «способна преодолеть» российскую ПВО

СЕГОДНЯ 06:13 2019-12-15T06:19:04+03:00

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Генерал США Джон Рафферти рассказал о новой ракете, испытания которой прошли 10 декабря. Навоенном полигоне в Нью-Мексико тестировали ракету класса «земля-земля» Precision Strike Missile (PrSM). Рафферти сообщил журналистам издания Breaking Defense, что испытания прошли успешно, ракета преодолела расстояние 240 километров и поразила цели.

В 2023 году она может поступить на вооружение в военное ведомство США, это на четыре года раньше намеченного.

- В европейском театре боевых действий эта технология в первую очередь предназначена для российских зенитных радаров. В Тихом океане основной движущейся целью являются китайские военные корабли в море, - сказал американский генерал.

Ранее в США объявили об испытании ракеты, создание которой было запрещено договором о разоружении. Но поскольку американцы в августе 2019 года сняли с себя обязательства по соглашению с Россией, то смогли провести тестирование баллистической ракеты вполне легально. Хотя у военных экспертов возник вопрос, могли ли в США заниматься производством этого типа вооружения до 2 августа, дня когда договор перестал действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU