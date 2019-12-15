Россияне стали чаще покупать дорогие телефоны
В России увеличивается число людей, которые покупают телефоны премиум-класса. Речь идет о гаджетах от 50 тысяч рублей. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента «Мобильная техника» группы Владимир Чайка, таких смартфонов в 2019 году продали на четверть больше, чем год назад. Если рассматривать соотношение в деньгах, то ретейлеры заработали на 30 процентов больше на этом.
Соответственно, выросла и средняя цена за сотовый телефон на процентов и составила 17 тысяч рублей. В компаниях считают увеличение спроса на дорогую технику вызвано переформатированием аудитории, у людей появляется потребность более активно пользоваться возможностями телефона, в том числе оплачивать покупки.
- Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года,- считает Чайка.
В сотни раз выросло число участников акции по обмену старой техники на новую, чаще россияне стали покупать телефоны в рассрочку - разница с 2018 годом в 25 процентов.
Как показал другой опрос, жители страны самый дорогой новогодний подарок будут делать сами себе.
ИСТОЧНИК KP.RU