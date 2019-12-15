2019-12-15T06:43:00+03:00
Общество

Россияне стали чаще покупать дорогие телефоны

В компаниях-производителях гаджетов считают, что помогли акции вроде обмена старого на новый смартфон
Юлия САЛЬНИКОВА
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Средняя цена на телефон в 2019 году составила 17 тысяч рублейСредняя цена на телефон в 2019 году составила 17 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России увеличивается число людей, которые покупают телефоны премиум-класса. Речь идет о гаджетах от 50 тысяч рублей. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента «Мобильная техника» группы Владимир Чайка, таких смартфонов в 2019 году продали на четверть больше, чем год назад. Если рассматривать соотношение в деньгах, то ретейлеры заработали на 30 процентов больше на этом.

Соответственно, выросла и средняя цена за сотовый телефон на процентов и составила 17 тысяч рублей. В компаниях считают увеличение спроса на дорогую технику вызвано переформатированием аудитории, у людей появляется потребность более активно пользоваться возможностями телефона, в том числе оплачивать покупки.

- Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года,- считает Чайка.

В сотни раз выросло число участников акции по обмену старой техники на новую, чаще россияне стали покупать телефоны в рассрочку - разница с 2018 годом в 25 процентов.

Как показал другой опрос, жители страны самый дорогой новогодний подарок будут делать сами себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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