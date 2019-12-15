Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и заварить чай

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-15T08:41:05+03:00

В ведомстве отмечают, что полезным может быть только правильно приготовленный и свежий напиток

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Роспотребнадзор рассказал россиянам о правилах выбора и приготовления чая.

На сайте ведомства отмечается, что при выборе этого напитка необходимо проверить упаковку – она должна быть цельной и с маркировкой, на которой указаны наименование продукта, наименование и адрес изготовителя, дата упаковки (месяц и год), масса нетто, состав, условия хранения, срок годности или дата окончания срока годности, сведения о подтверждении соответствия, знак обращения на рынке, а также способ приготовления.

Ведомство советуют хранить в тёмном, сухом, прохладном месте и обращать внимание на запах приготовленного чая. «Запахи гари, плесени и сырости - признаки некачественного чая», - предупреждает Роспотребнадзор.

Для заваривания этого напитка не рекомендуется использовать кипящую воду. Для чёрного чая, пуэр, улун температура воды должна быть около 90 Со, для зелёного и белого – не выше 75–80 Со.

В Роспотребнадзоре отмечают, что чай имеет высокая биологическая и пищевая ценность чая. Он содержит катехины, кофеин, L-теанин, танины, теафлавины. Однако, все эти вещества сохраняются только в правильно приготовленном и свежем чае.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и приготовить чай

Напомним, днем ранее Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора алкоголя и напомнило об опасности этого напитка.

ИСТОЧНИК KP.RU