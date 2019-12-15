Роспотребнадзор рассказал, почему на новогоднем столе стоит обойтись без майонеза

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-15T09:06:28+03:00

Ведомство предлагает отдать предпочтение легким салатам из зелени и свежих овощей

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Роспотребнадзор рекомендует приготовить для новогоднего стола блюда без майонеза и масляных заправок, которые напрягают поджелудочную железу и печень.

«Блюда должны быть легкоусвояемыми, не жирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей», - передает ТАСС рекомендации ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что люди садятся за новогодний стол в ночное время, когда работа пищеварительной системы замедлена и организм уже отдыхает. Активизировать деятельность желудочно-кишечного тракта помогут фрукты вместе с овощами, а термообработанные продукты наоборот будут нагрузкой пищеварения.

В качестве мясного блюда ведомство предлагает отдать предпочтение тушеному или запеченному мясу птицы или нежирных рыбы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным исследования компании Nielsen, россияне планируют потратить на новогодний стол более 10 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU