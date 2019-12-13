Сын Валерии снова попал в аварию

Младший сын певицы Валерии второй раз за неделю попал в аварию На этот раз все произошло у больницы в Москве, в которой Арсений Шульгин лежал после жуткого ДТП под Санкт-Петербургом.

"Реально, что вообще происходит? Мы только что выписались из больницы и попали в аварию еще раз. Ничего страшного нет, но сам факт - забавный", - сообщил сын Валерии.

Арсений Шульгин объяснил, что в его автомобиль врезался микроавтобус. Молодой человек добавил, что вместе с ним в аварию попала и его девушка Лиана Волкова, которая сломала руку в первом ДТП. "Похоже, больше нельзя садиться в машину", - резюмировал Шульгин.

Напомним, 8 декабря стало известно, что сын певицы Валерии попал в ДТП по пути в Санкт-Петербург. В ГИБДД сообщили, 21-летняя Лиана Волкова сидела за рулем Mercedes, но перепутала педали и и врезалась в отбойник. Арсению после аварии пришлось зашивать губы, а его девушке накладывать гипс на руку. "08.12.2019 - мой новый День рождения. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер - Москва, наше спасение - настоящая доля случая. У меня разорваны верхняя и нижняя губы. Ушатаны передние зубы. У Лианы - перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам... Авто Лианы", - описал случившееся Шульгин-младший.

Позже Валерия прокомментировала дорожную аварию. "Это стресс для всех колоссальный и урок. Без надобности такие расстояния лучше не преодолевать", - подчеркнула она. Вокалистка отметила, что ее наследник намекал о поездке в Северную столицу. Однако в тот момент артистка не восприняла его слова всерьез. "Открываю Instagram, понимаю, что они были в дороге, в пути. Сердце екает. Я набираю ему, он немного шепелявит и говорит: «Все нормально, я губу разбил... Таких сюрпризов лучше было бы не делать", - резюмировала исполнительница.