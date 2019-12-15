Умер Михаил Ненашев, экс-министр печати СССР

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-15T14:11:44+03:00

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В ночь на воскресенье, 15 декабря, умер журналист, экс-главный редактор газеты «Советская Россия» и бывший министр печати СССР Михаил Ненашев.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир выразил глубокие соболезнования родным и близким Ненашева.

«Михаил Ненашев умер ночью. От наших коллег, от всего Союза журналистов России самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким», - передают РИА Новости слова Шафира.

По словам почетного председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, экс-министр умер после продолжительной болезни.

Михаил Ненашев был заслуженным работником культуры Российской Федерации, действительным членом Российской академии естественных наук, Российской академии политологических наук и Академии русской словесности. За свою карьеру он написал свыше 30 книг.

ПАМЯТЬ

Прощайте, Редактор

Умер Михаил Федорович Ненашев, журналист, публицист, государственный деятель, педагог, профессор, доктор исторических наук - человек, в судьбе которого переплелись две эпохи. В каждой из них он достиг впечатляющих высот - и в том, что называют карьерными достижениями и профессиональной реализацией, и в том, что именуют чистотой устремлений и помыслов и сохранением человеческого достоинства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU