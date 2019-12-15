Останки французского генерала Гюдена перезахоронят в Париже весной 2020 года

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-15T19:00:23+03:00

Президент России Владимир Путин уже приглашен на церемонию

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Обнаруженные в Смоленске останки французского генерала Шарля Этьена Гюдена планируется перезахоронить в парижском Доме инвалидов весной 2020 года. Об этом сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

Он рассказал, что будет помогать с документами для транспортировки останков. Также на торжественную церемонию захоронения пригласили президента РФ Владимира Путина.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU