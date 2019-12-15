2019-12-15T20:13:38+03:00
Политика

Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море

Американский "Росс" вошел в юго-западную часть акватории в воскресенье, 15 декабря
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эсминец ВМС США RossЭсминец ВМС США RossФото: REUTERS
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Эсминец "Росс" Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря в воскресенье, 15 декабря. Корабль Черноморского флота взял судно на сопровождение. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра управления обороной России.

"Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение", - говорится в пресс-релизе.

Ситуация находится под непосредственным контролем малого ракетного корабля "Вышний Волочек", передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в акваторию Черного моря зашел американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением. Его сопровождением занимались малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", а также фрегат "Адмирал Эссен". Всего же за последний год флот США заходил в Черное море около восьми раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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