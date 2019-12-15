Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море
Эсминец "Росс" Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря в воскресенье, 15 декабря. Корабль Черноморского флота взял судно на сопровождение. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра управления обороной России.
"Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение", - говорится в пресс-релизе.
Ситуация находится под непосредственным контролем малого ракетного корабля "Вышний Волочек", передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в акваторию Черного моря зашел американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением. Его сопровождением занимались малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", а также фрегат "Адмирал Эссен". Всего же за последний год флот США заходил в Черное море около восьми раз.
ИСТОЧНИК KP.RU