Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину
Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но лишь при условии экономической и коммерческой целесообразности такого решения для "Газпрома". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что глава государства Владимир Путин изначально заявлял о готовности не перекрывать газовой вентиль даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов европейский потребителям.
"Но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются", - сказал представитель Кремля в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Песков также добавил, что отдельные решения Стокгольмского арбитражного суда по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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