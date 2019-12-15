Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину

СЕГОДНЯ 22:07 2019-12-15T22:07:52+03:00

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Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но лишь при условии экономической и коммерческой целесообразности такого решения для "Газпрома". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства Владимир Путин изначально заявлял о готовности не перекрывать газовой вентиль даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов европейский потребителям.

"Но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются", - сказал представитель Кремля в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Песков также добавил, что отдельные решения Стокгольмского арбитражного суда по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

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ИСТОЧНИК KP.RU