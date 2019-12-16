2019-12-16T06:21:14+03:00
В мире

В результате землетрясения на Филиппинах пострадали 37 человек

Погиб один ребенок
Мария ИГНАТЬЕВА
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В результате землетрясения на Филиппинах пострадали 37 человекВ результате землетрясения на Филиппинах пострадали 37 человекФото: REUTERS
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На Филиппинах в результате землетрясения магнитудой 6,6 пострадали по меньшей мере 47 человек. Оно произошло в минувшее воскресенье, 15 декабря берегов филиппинского острова Минданао. Жертвой стихии стала шестилетняя девочка. По данным местной газеты Manila Bulletin, ребенок погиб при обрушении стены.

По информации Европейско- средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 59 километрах к юго- западу от города Давао. Там проживает порядка 1,2 миллионов человек. Эксперты отмечают, что очаг стихии находился на глубине 80 километров.

Для Филиппин землетрясение не редкость. Сайт kp.ru писал ранее, что там произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр располагался примерно в десяти километрах от района Кисанте. Тогда не было информации об обрушении зданий или пострадавших в результате стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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