Врач рассказал о самых полезных схемах краткосрочного голодания

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-16T08:15:38+03:00

Наиболее полезно для организма, ограничивать приемы пищи по схеме «12/12» Фото: Евгения ГУСЕВА

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Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал, как стоит применять краткосрочное голодание. Специалист объяснил, что самое положительное воздействие на организм оказывают перерывы в приеме пищи от 12 до 36 часов.

Как только пища перестает поступать, организм начинает утилизировать чужеродные элементы (старые, изменённые и нефункционирующие клетки), превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии.

Помимо этого, энергия поступает от переработки жирных кислот, что ведет к уменьшению веса, сокращается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Данные изменения связаны со стрессом, который испытывает организм. В условиях нехватки питания извне проблема решается внутренними ресурсами.

- Активизируются защитные силы, которые призваны уничтожать угрозы, перезапускается иммунная система, поэтому люди, которые практикуют краткосрочное голодание реже болеют, - объясняет RT специалист.

Существует несколько схем перерыва в приемах пищи, самая щадящая – это «12/12». В этом случае последний прием пищи приходится на 19:00, завтрак — в 07:00.

Еще одна популярная схема «14/10»: ужин до 18:00, а завтрак не ранее 08:00. Для наращивания мышечной массы врач рекомендует схему «16/8», то есть ужин в 16:00, а завтрак — в 08:00.

Помимо этого, можно ограничить режим питания в выходные: для женщин будет достаточно потреблять 500 калорий, а мужчинам – 600.

Решаясь на голодание, не стоит отказываться от потребления воды, напомнил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU