Врач рассказал о самых полезных схемах краткосрочного голодания
Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал, как стоит применять краткосрочное голодание. Специалист объяснил, что самое положительное воздействие на организм оказывают перерывы в приеме пищи от 12 до 36 часов.
Как только пища перестает поступать, организм начинает утилизировать чужеродные элементы (старые, изменённые и нефункционирующие клетки), превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии.
Помимо этого, энергия поступает от переработки жирных кислот, что ведет к уменьшению веса, сокращается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.
Данные изменения связаны со стрессом, который испытывает организм. В условиях нехватки питания извне проблема решается внутренними ресурсами.
- Активизируются защитные силы, которые призваны уничтожать угрозы, перезапускается иммунная система, поэтому люди, которые практикуют краткосрочное голодание реже болеют, - объясняет RT специалист.
Существует несколько схем перерыва в приемах пищи, самая щадящая – это «12/12». В этом случае последний прием пищи приходится на 19:00, завтрак — в 07:00.
Еще одна популярная схема «14/10»: ужин до 18:00, а завтрак не ранее 08:00. Для наращивания мышечной массы врач рекомендует схему «16/8», то есть ужин в 16:00, а завтрак — в 08:00.
Помимо этого, можно ограничить режим питания в выходные: для женщин будет достаточно потреблять 500 калорий, а мужчинам – 600.
Решаясь на голодание, не стоит отказываться от потребления воды, напомнил эксперт.
Ранее сайт kp.ru изучил модные заблуждения о диетах. Методы современных гуру прокомментировал один из ведущих экспертов по обмену веществ, руководитель Клиники эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев.
ИСТОЧНИК KP.RU