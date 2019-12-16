2019-12-16T08:15:38+03:00
Здоровье

Врач рассказал о самых полезных схемах краткосрочного голодания

Наиболее щадящей является вариант «12/12»
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наиболее полезно для организма, ограничивать приемы пищи по схеме «12/12»Наиболее полезно для организма, ограничивать приемы пищи по схеме «12/12»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев рассказал, как стоит применять краткосрочное голодание. Специалист объяснил, что самое положительное воздействие на организм оказывают перерывы в приеме пищи от 12 до 36 часов.

Как только пища перестает поступать, организм начинает утилизировать чужеродные элементы (старые, изменённые и нефункционирующие клетки), превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии.

Помимо этого, энергия поступает от переработки жирных кислот, что ведет к уменьшению веса, сокращается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Данные изменения связаны со стрессом, который испытывает организм. В условиях нехватки питания извне проблема решается внутренними ресурсами.

- Активизируются защитные силы, которые призваны уничтожать угрозы, перезапускается иммунная система, поэтому люди, которые практикуют краткосрочное голодание реже болеют, - объясняет RT специалист.

Существует несколько схем перерыва в приемах пищи, самая щадящая – это «12/12». В этом случае последний прием пищи приходится на 19:00, завтрак — в 07:00.

Еще одна популярная схема «14/10»: ужин до 18:00, а завтрак не ранее 08:00. Для наращивания мышечной массы врач рекомендует схему «16/8», то есть ужин в 16:00, а завтрак — в 08:00.

Помимо этого, можно ограничить режим питания в выходные: для женщин будет достаточно потреблять 500 калорий, а мужчинам – 600.

Решаясь на голодание, не стоит отказываться от потребления воды, напомнил эксперт.

Ранее сайт kp.ru изучил модные заблуждения о диетах. Методы современных гуру прокомментировал один из ведущих экспертов по обмену веществ, руководитель Клиники эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"На свой лад": В России создадут конкурента You Tube
В Германии подняли вопрос об изучении русского языка в школе
Есть задачи поважнее: Власти Казахстана прокомментировали сообщение о переименовании города Алматы
Врач рассказал о самых полезных схемах краткосрочного голодания
Rambler потребовал заблокировать Twitch и выплатить 180 миллиардов рублей компенсации
Назван самый загруженный день в аэропортах перед новым годом
"Отмывал миллиарды долларов": Адвокат Трампа рассказал о доказательствах против сына Байдена
"Она увела от удара": Сына Валерии в аварии спасла его девушка
"Говорят красивее и грамотнее": Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык знают лучше россиян
Рекрутеры рассказали о самых востребованных профессиях 2020 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира 2019 года
В результате землетрясения на Филиппинах пострадали 37 человек
Ленинградская область стала лучшей в России по кадровым практикам
Госдума предложила за счет ипотеки расселять жителей ветхих домов
Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик
В Австралии полицейские при задержании тяжело ранили мужчину, напавшего на них
Самолет рейса Москва - Сургут вернулся в "Шереметьево" из-за трещины в стекле
Эрдоган пригрозил, что признает геноцид индейцев в США
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду
В сети появилось видео самолета, совершившего аварийную посадку в Шереметьево
Трампу разрешат вызвать сына Байдена для дачи показаний
Оператор "Северного потока-2" запросил у Германии разрешение на прокладку труб