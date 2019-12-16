СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-16T09:59:11+03:00

Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одном из них обнаружили гексахлорбензол: данное вещество запрещено во всем мире

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Роскачество провело исследование и выяснило, что два проверенных образца - российский и шриланкийский чай - не соответствовали требованиям из-за высокого содержания пестицидов.

Отмечается, что в одном из них был обнаружен гексахлорбензол, в отношении которого действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Согласно ей, данное вещество запрещено во всем мире.

- Только два товара не отвечали требованиям, определяющим органическую продукцию <...> Как показало исследование, и в том, и в другом товаре содержались пестициды, - отметили в Роскачестве.

Накануне эксперты изучили органические продукты из России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки - всего 24 наименования.

Также отмечается, что в образце другого чая специалисты обнаружили четыре пестицида: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин. Они обладают очень высокой токсичностью для насекомых и умеренной - для млекопитающих, говорится на сайте Роскачества.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Роскачестве рассказали о продуктах, которые не следует мыть перед употреблением. Вымытые курица, яйца и грибы могут стать причиной распространения вредных бактерий.

ИСТОЧНИК KP.RU