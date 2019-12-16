Бьет - значит не любит: Около 70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии
Отмечается, что женщины выступают за него активнее, чем мужчины
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Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в России около 70% граждан поддерживают закон о домашнем насилии. При этом всего 7% выступают против его принятия.
Около 90% респондентов заявили о недопустимости любого насилия в семье; а 8% россиян полагают, что ударить мужа или жену можно при определенных обстоятельствах.
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ИСТОЧНИК KP.RU