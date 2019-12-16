СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-16T11:33:49+03:00

Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам Людмилы Паршиной, после Нового года в Москве показатели будут превышать норму на один градус

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что настоящая зима со снегом и небольшими морозами наступит в январе.

По словам синоптика, после Нового года в Москве показатели будут превышать норму на один градус (при норме в минус десять-пятнадцать градусов ночью и минус пять-десять днем). в Центральной России также ожидаются снегопады.

При этом несколько холоднее привычного январь будет на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, а также на западе Ленинградской области.

Довольно теплый январь в этом году ожидается на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале.

Также небольшое повышение температуры ожидается также на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии, пишет "Российская газета".

Настоящий мороз в январе ожидается в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по словам синоптиков, Россию ждет «розовая» зима. В Гидрометцентре сообщили, что зимой 2019-2020 температура будет около или выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU