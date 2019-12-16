Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что настоящая зима со снегом и небольшими морозами наступит в январе.
По словам синоптика, после Нового года в Москве показатели будут превышать норму на один градус (при норме в минус десять-пятнадцать градусов ночью и минус пять-десять днем). в Центральной России также ожидаются снегопады.
При этом несколько холоднее привычного январь будет на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, а также на западе Ленинградской области.
Довольно теплый январь в этом году ожидается на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале.
Также небольшое повышение температуры ожидается также на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии, пишет "Российская газета".
Настоящий мороз в январе ожидается в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что по словам синоптиков, Россию ждет «розовая» зима. В Гидрометцентре сообщили, что зимой 2019-2020 температура будет около или выше нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU