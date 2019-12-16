" Угроза для несовершеннолетних": В Минздраве поддержали инициативу главы Башкирии о запрете продажи снюса
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай поддержал инициативу главы Башкирии Радия Хабирова, который накануне потребовал от владельцев магазинов региона за сутки убрать из продажи снюс.
- Можно только приветствовать решительные действия главы Республики Башкортостан по отношению к снюсу. Так же должен регулироваться и оборот других жевательных и сосательных никотинсодержащих смесей, - отметил Салагай.
Замминистра здравоохранения также подчеркнул, что некурительный табак и другие никотинсодержащие смеси являются угрозой прежде всего для несовершеннолетних:
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ИСТОЧНИК KP.RU