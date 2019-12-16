2019-12-16T11:58:00+03:00
Общество

" Угроза для несовершеннолетних": В Минздраве поддержали инициативу главы Башкирии о запрете продажи снюса

Олег Салагай отметил, что также должен регулироваться и оборот других жевательных и сосательных никотинсодержащих смесей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай поддержал инициативу главы Башкирии Радия Хабирова, который накануне потребовал от владельцев магазинов региона за сутки убрать из продажи снюс.

- Можно только приветствовать решительные действия главы Республики Башкортостан по отношению к снюсу. Так же должен регулироваться и оборот других жевательных и сосательных никотинсодержащих смесей, - отметил Салагай.

Замминистра здравоохранения также подчеркнул, что некурительный табак и другие никотинсодержащие смеси являются угрозой прежде всего для несовершеннолетних:

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме объяснили, почему Россия признана одной из самых могущественных стран мира
"Островитянка с далеких островов": Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после выпада Плющенко
Спецназ вооружат бесшумными автоматами
" Угроза для несовершеннолетних": В Минздраве поддержали инициативу главы Башкирии о запрете продажи снюса
Эксперты опасаются, что снижение рынка грузоперевозок ударит по экономике
В МИД Украины назвали дату объявления нового перемирия в Донбассе
Настоящая зима не за горами: Синоптики предупредили россиян о снежном январе
Мосгорсуд временно заблокировал трансляции Twitch
Бьет - значит не любит: Около 70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии
Потерянные лапы больным животным заменят современные импланты
Ценник на советские елочные игрушки вырос в десять раз
Россиянка попала в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes
Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая
"На свой лад": В России создадут конкурента You Tube
В Германии подняли вопрос об изучении русского языка в школе