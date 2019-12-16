Названы самые востребованные в новогодние праздники лекарства

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-16T12:42:09+03:00

Эксперты назвали лекарства, которые наиболее популярны во время новогодних каникул Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чаще всего в это время растет спрос на средства против простуды и гриппа

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Эксперты назвали самые востребованные лекарства в период новогодних каникул. Из года в год растет спрос на средства от простуды и гриппа.

Средненедельные продажи противовирусного средства для местного применения (назальная мазь) с середины декабря до середины января вырастают на 66% и составляют 249,4 тысячи упаковок. Для сравнения в остальное время продается в среднем 150,2 тысячи упаковок в неделю. Такие сведения были представлены порталу NEWS.ru в исследовательской компании DSM Group.

Популярностью пользуются иммуномодуляторы (увеличение с 199,3 тысячи до 314,9 тысячи упаковок; +58%), порошки для приготовления раствора против симптомов ОРЗ и простуды (увеличение с 152,8 тысячи до 238,8 тысячи упаковок; +56%).

В список самых покупаемых товаров вошли также спреи для лечения заболеваний носа, муколитическое и отхаркивающее средства.

Терапевт Людмила Лапа отмечает, что в указанный период обостряются все болезни, включая респираторные.

- Сказываются интоксикация, переедание, различные аллергии. Смешение многих компонентов продуктов способно вызвать интоксикацию и обострение любых заболеваний кишечной флоры, отравления, диарею. Поэтому с этим обращаются постоянно, - рассказала врач.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали, какой день декабря станет самым загруженным в аэропортах. Оказалось, что большинство их тех, кто отправится на новогодние каникулы в другой город или страну, приобрели билеты на 30 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU