2019-12-16T08:13:26+03:00
Общество

Назван самый загруженный день в аэропортах перед новым годом

Большинство планирует улететь из столицы 30 декабря
Елена АКИМОВА
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30 декабря станет самым загруженным днем в российских аэропортах30 декабря станет самым загруженным днем в российских аэропортахФото: Павел МАРТИНЧИК
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Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали, какой день декабря станет самым загруженным в аэропортах. Оказалось, что большинство их тех, кто отправится на новогодние каникулы в другой город или страну, приобрели билеты на 30 декабря.

Последний рабочий понедельник в текущем году станет самым загруженным днем не только в московских аэропортах, но и в воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Согласно прогнозу, в этот день из столицы улетят примерно на 63% больше человек, чем в среднестатистический день. При этом прилетят в Москву на 30% больше людей, чем обычно.

В Санкт-Петербурге показатели тоже превышают средний уровень загруженности: улетят на 83% больше пассажиров, а прилетят на 45%, сообщает RT.

Ранее российский интернет сервис по поиску и выбору товаров Rate$Goods провел исследования на тему самых популярных напитков на Новый год. Они выяснили, что шампанское находится в списке лидеров, но не на первом месте.

Первый рабочий день в 2020 году будет 9 января. Большинство россиян (47,5%) считают идеальной продолжительностью новогодних выходных один-три дня. Чуть меньше опрошенных (38,7%) заявили, что им достаточно отдохнуть от четырех до семи дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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