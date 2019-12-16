2019-12-16T13:23:01+03:00
Общество

В Москве оперативные службы начали проверку четырех аэропортов из-за сообщений об угрозе взрыва

Информация поступила от анонимного источника
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Оперативные службы начали проверку всех четырех московских аэропортов. Некоторое время назад от анонимного источника поступили сообщения об угрозе взрыва.

На данный момент устанавливается личность звонящего, сообщили kp.ru собственные источники.

- В полицию поступила информация об угрозе минирования аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Сейчас проводится проверка, - говорится в официальном заявлении.

Также сообщается, что сами аэропорты работают в штатном режиме, эвакуацию приняли решение не проводить.

Новость сообщается

ИСТОЧНИК KP.RU

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