СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-16T14:24:26+03:00

"Нуждаются в адаптации": В МИД Украины заявили о необходимости пересмотра Минских соглашений Фото: REUTERS

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Минские соглашения по Донбассу нуждаются в адаптации, однако об их полном пересмотре речи не идет.

- В них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты, уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую, - отметил Пристайко.

Напомним, 9 декабря во время саммита "нормандской четверки" лидеры стран подписали коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются основой для работы в "нормандском формате".

- Владимир Путин также заявлял, что переписывать соглашения нельзя: можно потерять все и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать, - также добавил Пристайко.

При этом он заявил, что на сегодняшний день "ни на Украине, ни в России, ни в мировом сообществе нет готовности к пересмотру минских договоренностей", пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД Украины назвали условие возвращения миротворцев ООН в Донбасс. Вадим Пристайко рассказал, как поведет себя Киев, когда поймет, что в рамках минских соглашений «ничего говорить нельзя».

ИСТОЧНИК KP.RU