2019-12-14T14:13:18+03:00
Политика

В МИД Украины назвали условие возвращения миротворцев ООН в Донбасс

Пристайко рассказал, как поведет себя Киев, когда поймет, что в рамках минских соглашений «ничего говорить нельзя»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Украины: миротворцы ООН могут быть введены в ДонбассМИД Украины: миротворцы ООН могут быть введены в ДонбассФото: REUTERS
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Миротворцы ООН могут вернуться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если украинское руководство признает, что все возможности Минских соглашений будут исчерпаны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть», - сказал глава МИД незадежной.

По словам Пристайко, Киев примет такое решение, когда поймет, что в рамках минских соглашений «ничего говорить нельзя», а Москва «упирается по каждому пункту»

Как отметил министр, у команды украинского президента «есть ряд планов относительно этого».

Отметим, что Киев не особо хочет соблюдать минские соглашения. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может «переписать» Минские соглашения, а именно - пункт о контроле границ. Украинский лидер также внес на рассмотрение в Верховную Раду изменения в конституцию о децентрализации власти, которая противоречит пункту об особом статусе Донбасса, что предусмотрено Минском и утверждёно лидерами «четверки» на саммите 9 декабря в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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