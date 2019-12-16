Путин подписал закон о временном запрете бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-16T16:13:29+03:00

Ограничение будет действительно пять лет после окончания службы

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин подписал закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ.

Максимальным сроком ограничения на выезд бывшего сотрудника ФСБ может быть пять лет, следует из закона, подписанного Путиным в среду, 11 декабря. Депутаты Госдумы, выступившие авторами инициативы, объяснили её необходимость требуются дополнительные меры по защите сотрудников органов безопасности. По их мнению, защита требуется на фоне напряженной международной обстановки и "откровенно враждебных действий и провокаций" со стороны иностранных государств в отношении России и её граждан, находящихся за рубежом.

По новому закону принятие решения об ограничении выезда служащих органов безопасности будет определять ФСБ. Запрет введут для тех военнослужащих, кто был осведомлен о совершенно секретных сведениях или сведениях особой важности.

Ранее сайт kp.ru писал принятии Госдумой в первом чтении законопроекта об ограничении на выезд за границу экс-сотрудникам ФСБ.

На сайте также есть разъяснения об ограничениях выезда, которые обсуждались на круглом столе в редакции газеты «Комсомольская правда» с участием Службы судебных приставов и сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU