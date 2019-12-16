Путин подписал закон о временном запрете бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу
Президент России Владимир Путин подписал закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ.
Максимальным сроком ограничения на выезд бывшего сотрудника ФСБ может быть пять лет, следует из закона, подписанного Путиным в среду, 11 декабря. Депутаты Госдумы, выступившие авторами инициативы, объяснили её необходимость требуются дополнительные меры по защите сотрудников органов безопасности. По их мнению, защита требуется на фоне напряженной международной обстановки и "откровенно враждебных действий и провокаций" со стороны иностранных государств в отношении России и её граждан, находящихся за рубежом.
По новому закону принятие решения об ограничении выезда служащих органов безопасности будет определять ФСБ. Запрет введут для тех военнослужащих, кто был осведомлен о совершенно секретных сведениях или сведениях особой важности.
Ранее сайт kp.ru писал принятии Госдумой в первом чтении законопроекта об ограничении на выезд за границу экс-сотрудникам ФСБ.
На сайте также есть разъяснения об ограничениях выезда, которые обсуждались на круглом столе в редакции газеты «Комсомольская правда» с участием Службы судебных приставов и сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU