2019-12-16T16:57:33+03:00
Экономика

Работодатели задолжали россиянам 2,9 миллиарда рублей

Долги за месяц увеличились на 269 миллионов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России долги по зарплате за месяц выросли на 269 млн рублейВ России долги по зарплате за месяц выросли на 269 млн рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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В общей сложности, на 1 декабря наниматели должны своим сотрудникам 2,9 миллиарда рублей. Таким образом за месяц суммарная задолженность по заработной плате увеличились на 269 миллионов рублей или 10,2%. Об этом сообщает Росстат.

Большая часть людей, которым должны наниматели, работает на обрабатывающих производствах (38%), чуть меньше в строительстве – 20%, а также добычи полезных ископаемых – 15%; сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовки – 8% и транспорте – 6%.

Отмечается, что в этом году из общей суммы долгов больше половины (1694,3 миллиона рублей или 58%) пришлось на текущий год. На 2018 г. – 578,3 миллиона рублей или 19,9%, а 2017 и ранее – 635,2 миллиона рублей или 21,8%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за первый месяц текущего года долги по зарплате выросли на 12% и суммарно составляли 2,7 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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