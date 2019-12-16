2019-12-16T17:58:14+03:00
Общество

Россиянин попал в тайскую тюрьму после нападения на полицейского

Жена мужчины рассказала, что он был в неадекватном состоянии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиянин попал в тайскую тюрьму после нападения на полицейскогоРоссиянин попал в тайскую тюрьму после нападения на полицейскогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Таиланде россиянина задержали после нападения на полицейского. Об этом рассказала начальник отдела по защите гражданских прав аппарата регионального уполномоченного по правам человека Юлия Белоусова.

«К уполномоченному по правам человека обратились мать Сергея и его брат с просьбой оказать помощь в возвращении его домой. Мы направили документы в посольство РФ в Таиланде и в МИД России с просьбой подключиться к данной ситуации», - передают РИА Новости ее слова.

Как сообщила Белоусова пара из Челябинской области, Ольга и Сергей, поехали на отдых в Пхукет. Ольга рассказала, что 10 декабря ее муж ушел из отеля, а вернулся в возбужденном, неадекватном состоянии и она не могла его успокоить. Сотрудники гостиницы вызвали правоохранительные органы. Мать Сергея сообщила, что в участке ее сын напал на полицейского.

Белоусова добавила, что состояние здоровья мужчины не улучшилось. Родственники задержанного просят, чтобы в полицейский участок пустили врачей.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о россиянке, которая попала в тайскую тюрьму после укуса обезьяны. Девушка купила в аптеке запрещенный в стране препарат, необходимый для того, чтобы защититься от бешенства, которым могут страдать тайские млекопитающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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