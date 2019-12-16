2019-12-16T18:56:17+03:00
Общество

В России продлили заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Мораторий действует с 2014 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 годаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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В понедельник, 16 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до конца 2022 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, накопительной частью пенсии являются средства, которые хранятся на специальном лицевом счете или счете в негосударственном пенсионном фонде.

Однако, накопительную систему заморозили еще в 2014 года, лишив россиян потенциального дохода от правильного инвестирования накопительной части. Год назад Госдума уже в шестой раз одобрила продление моратория.

По оценкам правительства, заморозка позволит увеличить бюджет пенсионного фонда более, чем на 634 миллиарда рублей и направить эти средства на текущие выплаты страховых пенсий.

Как писал сайт kp.ru, еще в замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о продлении моратория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В России продлили заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
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