На Украине опубликовали законопроект о децентрализации власти

СЕГОДНЯ 20:03 2019-12-16T20:03:20+03:00

На Украине опубликовали проект о децентрализации власти Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

На Украине был опубликован текст поправки к конституции о децентрализации власти. Документ предложил украинский президент Владимир Зеленский и внес его на рассмотрение Верховной Рады.

В предложенных поправках речь идет об административно-территориальном устройстве страны, но нет ни слова об особом статусе Донбасса.

«Децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека», - говорится в документе.

В соответствии с поправками Киев предлагается лишить специального статуса и вместо округов ввести районы. Таким образом систему административно-территориального устройства незалежной будут составлять общины – области, города, районы в городах, поселки и деревни.

Изменения касаются и сроков полномочий глав общин, депутатов советов - до четырех лет вместо пяти.

В административном надзоре предлагается ввести институт префектов вместо губернаторов. Префекта будет назначать президент по представлению правительства. Срок его полномочий рассчитан на три года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, поправки украинский лидер предложил 13 декабря. Он предлагает провести децентрализацию власти вместо того, чтобы предоставить особый статус Донбассу, предусмотренный Минскими соглашениями и утверждённый на «нормандском саммите» 9 декабря в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU