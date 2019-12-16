2019-12-16T22:07:04+03:00
Политика

Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

Запрет украинских властей будет действовать три года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на УкраинуЖурналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на УкраинуФото: REUTERS
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Въезд на Украину запретили российским журналистам, членам съемочной группы телеканала министерства обороны России «Звезда». Мораторий будет действовать три года. Об этом сообщила спикер Службы безопасности незалежной Елена Гитлянская.

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что журналистам вынесли постановление об административном правонарушении. По его словам, они якобы нарушили режим в пункте пропуска при въезде в страну.

В минувший четверг, 12 декабря, телеканал сообщил, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в Киев с «рабочими целями».

Напомним, как писал сайт kp.ru, после саммита в «нормандском формате» украинский лидер Владимир Зеленский «пригласил» российских журналистов на Украину. Однако, представители СМИ России сообщили, что их не пускают на территорию незалежной. В ответ украинский президент посоветовал им получать аккредитацию «у аккредитаторов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину
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