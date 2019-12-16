2019-12-16T23:03:23+03:00
Экономика

«Нафтогаз» опроверг сообщения о договоренностях по транзиту российского газа

В пресс-службе украинской компании заявили, что никаких предварительных соглашений с российской стороной нет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Нафтогаз» опроверг сообщения о договоренностях по транзиту российского газа«Нафтогаз» опроверг сообщения о договоренностях по транзиту российского газаФото: REUTERS
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Информация о том, что Москва и Киев договорились по вопросу заключения договора о транзите российского газа через Украину не соответствуют действительности, никаких предварительных соглашений между сторонами нет. Такое заявление сделала пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности (…) Никаких транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа на сегодня нет», - сообщила пресс-служба в Twitter .

Напомним, в минувшую пятницу, 13 декабря, исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что переговоры в Вене между руководством «Нафтогаза» и «Газпрома» прошли «относительно успешно» и стороны продолжают работу.

Как писал сайт kp.ru, действующее десятилетнее соглашение между Москвой и Киевом о транзите российского газа в Европу закончится в конце этого года, но никакого нового договора до сих пор не заключено. Ситуация осложняется судебными тяжбами между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также необходимостью Украины принять европейские газовые нормы в законодательстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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