2019-12-17T00:25:54+03:00
Общество

Ученые назвали алкогольный напиток, от которого самое сильное похмелье

Оказалось, это свойство связано с быстротой опьянения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Не опьянеть, употребляя любой вид алкоголя, невозможноНе опьянеть, употребляя любой вид алкоголя, невозможноФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брайтонском университете выяснили, от какого алкоголя быстрее всего пьянеешь и какие напитки вызывают самое сильное похмелье. Оказалось, оба этих свойства неразрывно связаны. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на британского ученого Хала Сосабовски, на эффект от алкоголя влияет количество этанола в напитке.

Дольше всего по мнению ученого придется «добиваться» опьяняющего состояния от пива. Его, чтобы почувствовать себя пьяным, нужны выпить много. На противоположном конце списка херес и портвейн – эти напитки отличает не только высокое содержание алкоголя в 20 процентов, но и быстрая всасываемость.

Другие крепкие напитки (40 процентов алкоголя) из-за высокого градуса медленно впитываются кровеносной системой, потому что желудок под воздействием такого спиртного, как виски, работает в «замедленном режиме», спирт подавляет работу клеток.

- Газированный алкоголь, например, вино, увеличивает его поглощение, поэтому вы можете почувствовать, как первый бокал шампанского воздействует на вас, возможно, за 30 секунд, - говорит ученый. При этом человек быстрее восстанавливается и не испытывает такого тяжелого похмелья, как после портвейна.

Ученый предостерегает тех, кто, пытаясь протрезветь, разбавляет алкоголь высокого градуса запивая водой.

- Если вы пьете крепкие напитки, а затем воду, то вы разбавляете их до этих ужасных 20 процентов. Единственный способ не напиться - не пить, - заключил британский ученый.

Коллеги Сосабовски работают над созданием алкоголя, который не вызывает похмелья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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