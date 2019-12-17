Демократы из Конгресса США обвинили Трампа в госизмене и мошенничестве

СЕГОДНЯ 01:55 2019-12-17T02:00:37+03:00

В докладе по импичменту сказано, что президент должен быть отстранен от власти

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Дональда Трамп обвинили в мошенничестве с использованием телефона. Обвинения предъявлены юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США. В докладе, подготовленном в рамках дела об импичменте, сказано, какие статьи нарушил Дональд Трамп. За основу взят телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По версии сторонников импичмента, в основном это демократы, президент-республиканец оказывал давление на украинского коллегу, фактически вынуждая его «устранить конкурента на предстоящих выборах» - Трамп просил расследовать дело Байдена и его сына. По версии Трампа оба замешаны в делах, связанных с коррупцией.

- Дональд Трамп должен быть отстранен от должности в порядке импичмента за госизмену, взяточничество и другие тяжкие преступления и проступки, - приводит текст доклада ТАСС.

Демократы говорят о "многочисленных нарушениях", о том, что Трамп "предал народ этой страны" и должен быть отстранен от должности. При этом авторы доклада указывают - нет необходимости доказывать обоснования для импичмента:

- Отцы-основатели не были дураками. Они разрешили импичмент по определенной причине, и эта причина была бы опустошена, если бы импичмент ограничивался только преступлениями.

Сторонников Трампа в США становится все меньше. Если на период, когда только запустили процедуру импичмента, большинство американцев поддерживали президента, то теперь таких только треть населения, показал опрос.

ИСТОЧНИК KP.RU