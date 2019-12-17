Фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар"

СЕГОДНЯ 02:12 2019-12-17T02:23:44+03:00

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Фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар». Об этом сказано в заявлении киноакадемии. Картина российского режиссера Кантемира Балагова заявлена в номинации «Лучший международный художественный фильм». Это история двух девушек, которые возвращаются в блокадный Ленинград, где они пробуют начать новую жизнь.

В Каннах фильм уже получил приз за лучшую режиссуру. В России картина вызвала неоднозначную реакцию. История однополой любви героинь фильма понравилась не всем зрителям и критикам.

Для 29-летнего режиссера "Дылда" - второй фильм, дебютировал Балагов в 2017 году с фильмом "Теснота", после которого режиссера назвали "русским фаворитом Канн".

Сможет ли новый фильм Балагова подарить режиссеру заветную статуэтку "Оскар", станет известно 9 февраля. Вручение кинопремий состоится в Лос-Анджелесе. В шорт-лист попали десять картин, окончательный список объявят 13 января.

Дылда Трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU